Magal de Touba 2017 : Le dispositif de la Sonatel renforcé

Le groupe Sonatel renforce cette année encore son dispositif habituellement mis en place pour un bon déroulement du grand Magal de Touba. Pour faciliter la coordination aux membres du comité d’organisation, Sonatel leur a fourni des téléphones mobiles avec l'option GFU (Groupe Fermé d’Utilisateurs) qui leur permet de communiquer gratuitement entre eux, informe le groupe via un communiqué.



Pour faire face aux pics de trafic qu’engendre ce grand évènement, et pour un meilleur écoulement des communications et un accès très haut débit sur le mobile dans la ville sainte, Sonatel a mis en service cette année 391 stations de la téléphonie mobile ou antennes BTS réparties à Touba et alentours dont 285 sites 2G, 106 relais 3G+.



La grande innovation pour cette édition ajoute la même source, est le déploiement de 32 nouvelles stations 4G qui permettront aux pèlerins éligibles de vivre une nouvelle expérience du mobile. Ce qui correspond à une hausse de la capacité 4G de 357% par rapport à la dernière édition.



Sur le réseau fixe également, des dispositions d’entretien supplémentaires ont été prises pour assurer une bonne répartition du trafic sur nos équipements et éviter toute saturation aux heures de pointe. Une des innovations de Sonatel est l’installation d’un village digital où les clients pourront être pris en charge et découvrir en même temps un univers numérique. Sont reconduits aussi le déploiement de tentes dans la ville sainte ainsi que le prolongement des heures d’ouverture de l’agence Orange locale jusqu’à 22H.



Pour renforcer l’appui aux journalistes, la Sonatel a ouvert un espace presse d’une semaine aux envoyés spéciaux à Touba, dénommé «Espace Presse Sonatel». Le dispositif est fonctionnel sur le site d’hébergement des journalistes, aménagé par le Comité d’organisation du Magal.

L’Espace Presse est équipé de toute la logistique requise.



« Une centaine de kiosques « Orange money » ont été déployés pour renforcer la proximité. Tout pèlerin a la possibilité de mettre son argent en sécurité durant son voyage vers Touba et son séjour dans la Ville Sainte. Dans cette même optique, Sonatel offre la possibilité aux pèlerins de faire leurs dépôts et leurs retraits dans leur Kalpé sans se déplacer, en appelant au 33 824 39 39 » lit-on aussi sur la note



La Sonatel n’a pas oublié les pèlerins, et a mis en place un concept nommé « les essentiels du pèlerin » composés d’un ensemble de commodités utiles telles que des nattes, des lave-mains, des seaux et des bassines pour contribuer à la bonne marche du Magal. Ce sont ainsi 28 000 kits maisons qui seront mis à disposition pour un meilleur accueil des hôtes. Elle participe aussi à l’assainissement de la vile avec son projet «ãnd defar sunu gox». Et à mis à disposition, lors d’une cérémonie officielle le 02 novembre à Touba, des centaines d’outils de nettoiement destinés à la grande toilette de la ville sainte avant et après le Magal : des balais, des brouettes, des fourches, etc.



Pour finir, la note indique que des milliers de repas seront distribués aux pèlerins à Touba et environs les 07 et 08 novembre au marché Ocass et Tally 28.