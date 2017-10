Magal 2017 : Une vingtaine de pays arabes attendue à Touba

Une vingtaine de pays du monde arabe prendront part au grand magal de Touba qui sera célébré le 8 novembre prochain, a annoncé le président de la Commission culture et communication, Serigne Cheikh Abdou Lahat Gaïndé Fatma Mbacké.



"Nous attendons une vingtaine de pays du monde arabe qui vont assister au colloque international sur le Soufisme et au magal de Touba", a-t-il dit lundi dans un entretien avec l’APS sur les préparatifs de cet évènement religieux annuel.



Outre ces pays arabes, le grand magal de Touba verra également la participation d’une délégation de la minorité musulmane des Rohingyas opprimée, vivant principalement dans l’état Arakan, dans le sud-ouest de la Birmanie.



"Je confirme bien [l’information sur la participation de Rohingyas au magal], la commission relations extérieures est en train de faire les démarches nécessaires pour les inviter", a affirmé le président de la commission culture et communication.



Serigne Cheikh Abdou Lahat Gaïndé Fatma Mbacké a soutenu que cette action à endroit des Rohingyas est en phase avec les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de la confrérie mouride, sur la solidarité entre musulmans.



"Cheikh Ahmadou Bamba disait qu’il n’avait pas de tarikha. Il n’a pas fondé de tarikha, ce qu’il considère, c’est la voie de l’islam et partout où l’islam est menacé, partout où les musulmans sont persécutés, nous à Touba, nous nous sentons concernés", a-t-il dit.



Cette invitation est symbolise "la solidarité" de la communauté mouride vis-à-vis des "frères Rohingyas", mais également "à tous les musulmans qui sont persécutés ailleurs à travers le monde", a-t-il expliqué.