Madické Niang jette de l’huile sur le feu : Il demande à Macky de secourir les sinistrés de Parc Lambaye et charge la Protection civile

A la tête d’une forte délégation venue représenter le Président Wade sur le site de l’incendie du Parc Lambaye, Me Madické Niang n’a pas été tendre avec la Direction de la Protection civile. Le président du groupe parlementaire des libéraux demande aux agents et autorités de cette direction de sortir des bureaux climatisés pour assister les populations.

Me Niang interpelle également le chef de l’Etat pour que ce dernier apporte, dans les plus brefs délais, une aide d’urgence aux sinistrés.