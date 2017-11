Madické Niang encense le ministre Pape Abdoulaye Seck et dément avoir bénéficié de faveurs sous le magistère de Wade

Le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie ne s'est pas fait prier pour adresser ses félicitations au ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Pape Abdoulaye Seck. Pour Me Madické Niang, ce dernier est à sa place au département ministériel confié à lui par le président de la République. L'ancien patron de la diplomatie sénégalaise a saisi l'opportunité pour remercier le ministre de l'Agriculture pour avoir aidé sa niece à retrouver du travail. Me Madické Niang n'a pas fait que distribuer des fleurs. Il a aussi pris son arc pour décocher quelques fleches en direction de ceux qui l'accusent d'avoir bénéficié de largesses de l'ancien président du Sénégal. “Je n'ai bénéficié d'un seul mettre carré de terrain venant de qui que ce soit”, précise le député libéral.