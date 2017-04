Macron serait en tête à 24%

La RTBF maintient son sondage de sortie des urnes malgré l'interdiction des médias français de publier des résultats avant 20h. "Notre information est fiable. Ce ne sont pas des attrape-nigauds qui ont été balancés et que nous reprendrions comme cela. Il y a plusieurs instituts de sondage. Il y a des estimations, des enquêtes de sortie des urnes, des enquêtes sur internet qui nous donnent ces éléments", a indiqué Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l'information de la RTBF. "Ce que l'on sait pour le moment c'est que plusieurs instituts nous donnent Macron en tête à 24% et puis, dans un mouchoir de poche, suivent Le Pen, Mélenchon et Fillon".