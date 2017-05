Macron reçoit le soutien officiel de Barack Obama

"En raison de l'importance de cette élection, je veux que vous sachiez que je soutiens Emmanuel Macron", déclare-t-il.



"Je n'ai pas l'intention de m'impliquer dans beaucoup d'élections", précise l'ex-Potus. "Mais l'élection française est d'une importance capitale pour l'avenir de la France et les valeurs que nous chérissons, parce que la réussite de la France importe au monde entier."



Barack Obama, qui s'était entretenu au téléphone avec Emmanuel Macron trois jours avant le premier tour, dit "admirer la campagne menée" par ce dernier. "Il s'est engagé pour un avenir meilleur pour les Français. Il s'adresse à leurs espoirs et pas à leurs peurs", estime-t-il.



"Parce que cette élection est trop importante, je veux que vous sachiez que je soutiens Emmanuel Macron." Et de conclure en français, "En Marche! Vive la France!".