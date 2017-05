Macky à Thierno Alassane Sall ce matin : « Quitte le Palais ! »

Entre le Président de la République Macky Sall et son désormais ex ministre de l’Energie Thierno Alassane Sall, le divorce semble être consommé. Comme en atteste cette scène irréaliste filmée par nos radars ce matin au Palais de l’avenue Léopold Sédar Senghor.

Mais « la crise» serait plus ancienne que ça. Tout serait parti, nous informe-t-on d’une prise de tête entre les deux hommes il y a de cela près d’un mois et précisément en conseil des ministres.

Le ministre avait répondu avec véhémence à des reproches du Chef de l’Etat sur des instructions qui lui avait été données, mais non exécutées. Macky Sall nous dit-on, même avait pris sur lui même pour ne pas en arriver à l’extrême avec son ministre.

« C’est par loyauté que je te conserve dans le Gouvernement » lui aurait il même balancé. Tout en lui signifiant que c’était la dernière fois qu’il acceptait que ses instructions ne soient pas respectées par le ministre.

Et la scène de ce matin, a été la conséquence de la goutte d’eau de trop.

« Ca a chauffé grave dans les couloirs du palais et le Président a demandé à Thierno Alassane Sall de quitter expressément le Palais » nous rapporte-t-on. Le décret mettant fin à son renvoi du Gouvernement intervenant quelques heures plus tard.