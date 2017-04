Macky Sall tance encore l’opposition : « dès que je pénètrerai dans l’arène le combat sera fini… »

Le Président Macky Sall commence à prendre ses marques en vue de la campagne pour les Législatives. Après la rencontre avec les leaders de «Benno Bokk Yaakaar» samedi dernier ou il a balancé des vertes et des pas mûres contre l’opposition, il a cette fois menacé de mettre fin à toutes les bravades prochainement. C’était lors du lancement des travaux de modernisation de la Cité Baraka ce matin.

« On ne dit pas que l’on ne doit pas s’opposer au Président. (…) Demain fera jour, ils chantent tous, mais lorsque je rentrerais dans l’arène le combat prendra fin. C’est pour cela que je les laisserai avec mes lieutenants» a martelé Macky Sall.

Aux leaders de « BBY », il les a exhortés à s’unir et à donner la majorité au Président à l’Assemblée nationale.

« Suivez celui qu’il aura choisi et donnez-lui la victoire, c’est cela qui est important. Je salue votre union pour le pays au nom de Benno Bokk Yaakaar. Lorsque je battais campagne pour ce pays, d’autres leaders battaient en même temps campagne. Mais eux croient en Dieu. Et se sont résolus à croire que Dieu m’a mis à cette place et donc décident de m’accompagner. Celui qui croit en Dieu doit se comporter ainsi » a-t-il dit.