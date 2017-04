Macky Sall tance "Y en a marre" : « On hiberne pendant quatre ans (…) et on pense qu’on va soulever les montagnes »

Le Chef de l’Etat Macky Sall lors de la réunion avec les leaders de Benno n’a pas manqué de lancer une pique aux « y en marristes ». Il évoquait le niveau d’endettement du Sénégal lors qu’il a eu une petite pensée pour la bande à Fadel Barro. « On hiberne pendant quatre ans, à la veille des élections, on se réveille, on fait du tintamarre et on pense qu’on va soulever les montagnes. C’est par le travail méthodique, rationnel et l’occupation du terrain de façon permanente qu’on arrive à convaincre les Sénégalais, mais pas par la guerre médiatique et surtout le terrorisme verbal » leur a-t-il lancé.