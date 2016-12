Macky Sall sur les législatives : " Quant aux résultats eux-mêmes, mes alliés et moi n’entendons pas faire moins bien qu’en 2012! "

Toujours dans son entretien avec Jeune Afrique, le président Macky Sall est revenu sur les législatives de Juillet 2017. Selon le président Macky Sall : « J’ai reçu l’opposition, début décembre, pour discuter de ses préoccupations par rapport à un certain nombre de sujets liés au processus électoral. Ce dialogue politique a permis d’évacuer la majorité d’entre elles : ils voulaient une date d’élection, ce sera le 2 juillet 2017 ; ils voulaient que le processus d’enrôlement lié aux cartes d’identité biométriques soit simplifié, ce sera le cas. Il ne reste qu’un point ou deux où nous ne sommes pas sur la même longueur d’onde, notamment sur la création d’une autorité d’organisation des élections.



Je pense que le Sénégal n’en a pas besoin et qu’il l’a prouvé à maintes reprises. C’est un pays qui a connu plusieurs alternances avec le même mode d’organisation des élections et un système totalement transparent. Quant aux résultats eux-mêmes, mes alliés et moi n’entendons pas faire moins bien qu’en 2012 [l’alliance présidentielle détient 120 sièges de députés sur 150]. »