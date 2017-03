Macky Sall sur les incidents à Paris avec l’opposition : « C’est un épiphénomène… »

La visite du Chef de l’Etat Macky Sall en Suisse et successivement en France a été émaillée souvent d’incidents avec des membres de l’opposition établis dans la diaspora. Celui qui a eu lieu devant l’Ambassade du Sénégal à Paris a été la dernière en date. Mais pour le Président Sall cela reste « un épiphénomène ». Recevant des membres de son parti dans l’hexagone, il a meme laissé entendre que « l'on ne peut arrêter la mer avec ses bras » et que « la violence est l’arme des faibles! »



« On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Vous savez que l’APR est majoritaire partout. Cet incident, c’est donc un épiphénomène. Quand 10 personnes viennent perturber une réunion où vous êtes majoritaire, personne ne sait où cela peut mener. Des problèmes peuvent intervenir. La violence est l’arme des faibles » a-t-il dénoncé.