Macky Sall sur les Législatives : « Qu’il soit dit avec force… Nous ne tolérerons aucune liste parallèle issue de nos rangs »

Après avoir évoqué le défi de gouverner ensemble dans la coalition « Benno Bokk Yakaar » le président Macky Sall a évoqué celui de la discipline dans la coalition BBY. Le Chef de l’État qui rencontrait les leaders de la coalition au pouvoir, a laissé entendre qu’aucune liste parallèle issue de leurs rangs, ne devrait être tolérée.

« Le défi à gagner est celui de la discipline dans la coalition, et je ne peux m’empêcher aussi de penser à nos partis, et celui du président de la République étantt l’épine dorsale, est plus que jamais interpellé. La discipline, la nécessité de s’oublier un peu au profit du collectif est nécessaire. Partager la stratégie électorale envisagée tant pour le scrutin majoritaire que proportionnel, autour d’une liste commune est fondamental. Nous ne tolérerons aucune liste parallèle issue de nos rangs. Cela doit être dit avec force, autant pour les locales nous avions pris la décision de laisser les gens s’ils n’étaient pas d’accord de présenter leur liste, parce que les enjeux étaient locaux. Il ne faut pas que l’on confonde, les enjeux d’une législative à ceux d’une élection locale. Autant on avait laissé faire, autant ici il s’agira de mettre tout en œuvre pour n’avoir qu’une seule liste Benno Bokk Yaakaar » a dit le Chef de l’APR...