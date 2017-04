Macky Sall promet l’enrôlement de 600 mille enseignants d'ici à 2019

Attendu ce matin, c'est finalement dans l'après midi que le chef de l’État est venu rehausser de sa présence le Conseil national du Réseau des enseignants de l'APR. Le président de la République qui a conforté Youssou Touré dans ses fonctions de coordinateur, appelle le réseau au calme et à la sérénité. Le chef de l’État a, dans la foulée, promis aux enseignants du réseau l’enrôlement de 600 mille enseignants d'ci à 2019 et garanti que tous les moyens seront pris en charge.

Et pour les élections législatives à venir, le président Macky Sall a promis au réseau des enseignants de l'APR deux députés à l’Assemblée nationale, une façon de les motiver davantage à taire leurs querelles et à travailler ensemble dans l’unité pour la bonne dynamique du parti ...