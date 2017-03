Macky Sall pour la valorisation des terres non exploitées par les populations

Au deuxième jour de sa tournée économique dans le nord du Sénégal démarrée le dimanche 05 mars à Louga, le président de la République a lancé les travaux de rénovation de la mosquée de Guet-Ndar et ceux du Complexe islamique de la ville de Saint-Louis. Après ces étapes non moins importantes, Macky Sall a été reçu à Mbane, dans le département de Dagana où il a inauguré des chambres frigorifiques de la ferme agricole de Senegindia.



Il a saisi cette occasion pour revenir sur l’importance que revêt la valorisation des terres avec le consentement des populations locales. « Nous devons faciliter la mise en place de programmes agricoles de développement », a-t-il rappelé. « Il ne sert à rien de garder des terres non exploitées qui peuvent être valorisées par des investisseurs. On ne vous tordra pas le bras, en tout cas ce ne sera pas sous mon magistère. Cependant, de votre côté, ne soyez pas un frein au développement. On est dans l’ère de l’émergence », a martelé le président de la République.



Macky Sall a également invité les acteurs du secteur de l’élevage à changer de fusil d’épaule. Car pour lui, l’élevage extensif doit céder la place à l’élevage intensif ou semi-intensif.



Aussi a-t-il promis de lever l’équivoque sur l’applicabilité des nouvelles dispositions prises par son gouvernement contre le vol de bétail en milieu rural. Une nouvelle qui n’est pas sans réjouir les populations de Mbane qui verront sous peu de temps, l’installation d’un sous-préfet dans leur localité. Instruction a été donnée dans ce sens au ministre de l’Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo.



Faisant remarquer qu’il est admissible d’administrer Mbane depuis Richard-Toll, le président de la République a promis d’y construire un hôtel de ville.



Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité dans la zone, l’invité de marque de Mbane, pour terminer, a promis l’implantation d’une brigade de gendarmerie.