Macky Sall entre Louga, Saint-Louis et Podor, Khalifa Sall entre la mairie, le palais de justice et Rebeus : Hasard ou calcul ?

Hasard du calendrier ? Ou tentative de diversion ? La coïncidence est en tout cas troublante. Au moment où le Maire de ville de Dakar, Mr. Khalifa Sall est en train de valser entre le palais de justice de Dakar et son domicile, roulant droit vers Rebeuss, le Président de la République, Mr. Macky Sall est au même moment en tournée économique dans le Nord du pays. Le palais, on le sait, est informé de tout et en fin stratège, l’Etat a la manie de faire diversion quand l’actualité est en sa défaveur.

De ce point de vue, il est légitime de penser que la tournée économique du président a été programmée pour faire de la diversion dans la convocation de Khalifa Sall. La stratégie est certes bonne, mais a-t-elle été efficace ?

En effet, si la tournée du président et la convocation de Khalifa Sall ont été programmées par le palais, pour ne pas donner de l’ampleur au cas Khalifa Sall, les résultats escomptés ne semblent pas être au rendez-vous. La tournée économique du président n’a pas réussi à éclipser le maire Dakar qui fait, qu’on le veuille ou non, les choux gras de la presse. On a l’impression que c’est l’effet contraire qui se produit. Même les membres du Gouvernement, en tournée avec le président parlent de... Khalifa Sall.