Macky Sall déverse sa bile sur Djibril War : « Je ne l’accepterai plus… »

Après la sortie controversée dans le quotidien «le témoin», de Maitre Djibril War où il a été très critique envers le Président Macky Sall indiquant notamment sur quelques passages que «ce sont les anciens ennemis et grands insulteurs de Macky Sall qui constituent le décor de l’APR et du palais » ou encore que Macky Sall maltraite ses anciens compagnons », la réponse n’a pas tardé. Et c’est en secrétariat exécutif de l’APR qu’elle a retenti. Le Président de l’APR était très fâché selon « l’As » d’autant plus que pour lui, Me War avait tous les canaux pour s’en ouvrir à lui directement sans passer dans la presse.

« Vous êtes membre du SEN et de toutes les instances du parti, ce que vous avez fait relève de l’indiscipline notoire que je n’acceptera plus. Je ne tolérerai plus qu’un haut responsable puisse faire étalage de ses états d’âme dans la presse » a martelé le Président. Selon lui, les responsables doivent comprendre qu’exercer au plus haut niveau requiert beaucoup de réserve.

« Quand on est à ce niveau on doit éviter de parler beaucoup » dira t’il.

Me War a tenu à s’excuser indiquant qu’il a pêché par excès d’affection et d’attachement ». En larmes, le député a rappelé son attachement et sa loyauté dit aussi le journal.