Macky Sall déterminé à relever le défi de l’accès universel à l’eau potable

Le président de la République, Macky Sall, a réaffirmé dimanche à Saint-Louis son ambition de relever le défi de l’objectif de développement durable sur la sécurité et la qualité de l’accès à l’eau potable par le biais de l’accroissement continu de la production.



"Mon ambition est de relever le défi de l’objectif de développement durable sur la sécurité et la qualité de l’accès à l’eau. Dans cette perspective, la SONES (société nationale d’exploitation des eaux du Sénégal) mettra en service d’ici 2021 plus 300 000 m3 par jour permettant de couvrir les besoins jusqu’à l’horizon 2035", a-t-il notamment déclaré.



Le chef de l’Etat intervenait lors d’une cérémonie d’inauguration d’un château d’eau à Leybar, un quartier de la commune de Gandon situé à l’entrée de la ville de Saint-Louis.



L’ouvrage d’une capacité de stockage de 1500 m3 est destiné à améliorer l’alimentation en eau potable des zones périphériques de Saint-Louis.



L’infrastructure fait partie d’un programme d’augmentation des capacités de production par le biais de l’extension et la réhabilitation de la station de pompage de Bango, de la station de traitement de Khor et un nouveau réseau d’adduction de 46 kilomètres.



Ces ouvrages d’un coût de plus de 4 milliards de francs CFA font partie d’un vaste programme d’investissement financé par l’Etat du Sénégal et ses partenaires notamment, l’Agence française de développement (AFD), la Banque européenne de développement (BAD), la Banque ouest africaine de de développement (BOAD), soit 39 milliards de francs Cfa, a appris l’APS sur place.



"L’accès universel à l’eau potable est une des priorités du Plan Sénégal émergent. L’Etat a l’obligation de mettre à la disposition des populations cette ressource indispensable en qualité et en quantité suffisante", a-t-il déclaré.



Il a ajouté : "cette orientation du gouvernement est en droite ligne de mon combat quotidien contre l’injustice et les inégalités sociales. Cette cérémonie marque une étape décisive dans mon ambition de résorber le déficit important dans la production et la distribution d’eau potable".



"Ces infrastructures contribuent de manière significative à l’amélioration des conditions de vie des populations de Saint-Louis et des localités environnantes. Désormais l’eau potable est accessible à tout moment et dans tous les quartiers périphériques", s’est réjoui le chef de l’Etat.



"Je veux faire plus et mieux pour le secteur de l’hydraulique qui est un levier fondamental de notre nouvelle stratégie de développement économique et social", a-t-il encore dit.



Le président de la République a entamé à travers cette cérémonie une tournée économique de 48 heures dans la région de Saint-Louis.



Aussitôt après la manifestation, Macky Sall s’est rendu dans le quartier de Gokhou Mbath sur la Langue de Barbarie pour procéder à l’inauguration d’un centre de transformation de produits halieutiques dirigé par des femmes.