Macky Sall demande au gouvernement un rapport sur la baisse du loyer

Le président Macky Sall a demandé mercredi au gouvernement de lui soumettre "un rapport exhaustif sur les effets économiques et sociaux" de la loi de 2014 portant baisse des loyers, a annoncé le ministre, porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye.



Concernant la question du "suivi dynamique de la politique de baisse des loyers", le chef de l’Etat a invité le Premier ministre Mahammed Dionne à "lui faire parvenir un rapport exhaustif sur les effets économiques et sociaux de cette mesure de haute portée sociale", rapporte le communiqué du conseil des ministres.



Il a de même demandé une relance des travaux de la Commission ad hoc sur le suivi des loyers, afin de veiller "à la prise en compte des baux à usage commercial, à la publication de nouvelles propositions consensuelles de mesures visant la régulation dynamique des loyers dans l’intérêt réciproque des locataires et des bailleurs", ajoute le communiqué signé du porte-parole du gouvernement.



Le président Sall a par ailleurs invité le gouvernement à "faire prendre toutes les dispositions requises, afin d’assurer un approvisionnement correct du pays en denrées de première nécessité".



Cette mesure doit être doublée, selon le texte, d’un "renforcement du rôle de l’Agence de régulation des marchés (ARM), dans l’anticipation et la correction des distorsions portant sur la distribution des denrées alimentaires de consommation courante".



"Il convient en outre de mobiliser l’ensemble des services de l’Etat impliqués dans le circuit des approvisionnements, en vue de lutter contre la fraude, la spéculation et la rétention des stocks destinés à la commercialisation", ajoute le communiqué.