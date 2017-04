Macky Sall chez le Khalife des Tidianes : « J’ouvre mes portes à tout le monde… »

Après l’appel du nouveau Khalife Général des Tidianes Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine aux autorités politiques à cultiver la paix, le Président Macky Sall qui rendait hier une visite de courtoisie à ce dernier, a répondu favorablement à cet appel. Il a par ailleurs indiqué qu’il ouvrait sa porte à toutes les forces vives et politiques de la nation pour plus de cohésion entre les sénégalais. « Le pays a besoin de vos prières et de vos précieux conseils pour atteindre l’objectif d’un climat de paix. Je suis à l’écoute de tout ce qui se dit dans le pays. Le cadre est déjà là et mes portes sont ouvertes à tout le monde » a déclaré le Président de la République. Les deux hommes se sont entretenus aussi pendant deux heures de temps.