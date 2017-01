Macky Sall aux responsables de Louga : Unissez vous derrière Aminata Mbengue Ndiaye

Le président Macky Sall à Louga a interpellé ses responsables sur l’urgence et la nécessité de s’entendre et de travailler ensemble. Le chef de l’Etat qui a magnifié le travail du ministre de l’élevage dans le gouvernement, appelle sa famille politique qui est à Louga, de se ranger derrière Aminata Mbengue Ndiaye. il s’agit du président du Conseil départemental Amadou Mberry Sylla, du ministre-maire de Louga Moustapha Diop et de Mamadou Diallo...