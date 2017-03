Macky Sall appelle la COJER à "plus de tolérance et d’ouverture"

Le président de la République Macky Sall a invité la Convergence des jeunes républicains (COJER), structure des jeunes de son parti l’Alliance pour la République (APR,) à ’’plus de tolérance et d’ouverture’’ pour l’atteinte des ’’objectifs politiques’’ assignés à leur formation.



"Il faut être tolérant et ouvert pour accueillir tout le monde. C’est dans l’ouverture que nos objectifs politiques seront atteints et c’est cela qui nous permettra de poursuivre le combat pour le développement que nous avons largement entamé", a soutenu Macky Sall.



Il s’exprimait samedi à Paris, au cours d’un forum organisé par la COJER, avec la participation de plusieurs cadres et femmes de son parti.



Cette rencontre coïncidait avec le 5e anniversaire de l’accession du président Macky Sall au pouvoir



"Je vous invite à vous accorder aux objectifs politiques du parti", a-t-il lancé aux représentants des jeunes de son parti, au cours de cette rencontre consistant selon lui à "une revue-bilan de son régime", en vue d’évaluer le parcours fait et d’envisager de nouvelles perspectives.



"Nous devons faire en sorte que tout ce travail militant et politique effectué au quotidien, aille dans la même direction, quel que soit le mouvement de soutien politique ou citoyen dans les structures du parti", a recommandé le président de la République.



"Vous devez être fier du bilan de votre régime politique, quel que soit le secteur que vous choisissez, vous pouvez être sûr qu’en 5 ans, nous avons fait mieux que ce que l’on a trouvé sur place", a indiqué Macky Sall.