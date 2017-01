Macky Sall a posé des actes contraires à son programme selon Abdoul Mbaye

D’après Vox Populi, Abdoul Mbaye n’a pas été tendre à l’endroit du Président de la République. « Mon engagement dans la politique n’est pas facile. C’est par conviction que je me suis engagé en politique aux côtés de Macky Sall, parce que je me retrouvé dans ce qu’il avait annoncé comme programme. Mais, il a posé des actes contraires à son programme », a déclaré Abdoul Mbaye. Continuant, le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) a déclaré avoir été déçu par le reniement de Macky Sall. « Dans le référendum, il pouvait inclure le mandat en cours pour respecter sa parole », a souligné l’ancien premier ministre qui indique qu’il est difficile de s’opposer à ce régime.