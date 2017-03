Macky Sall à Sinthiou Moggo : effervescence chez les "Haal-Pulaar"

L'ancien Préfet Balla Bocar Diako, également ancien Conseiller technique à la Direction des Élections et El Hadj Hamidou Kassé Ministre Conseiller Spécial du PR mobilisent le ban et l'arrière ban.

Pour réserver au Président Macky Sall le meilleur accueil à l'étape de Sinthiou Moggo. Les deux fils de ce terroir ont conjugué leurs efforts pour présenter une figure de communion digne des Grands Jours.

Jamais de mémoire, Sinthiou Moggo n'avait autant mobilisé. La forte affluence et la chaleur de carnaval attestent de l'esprit d'engagement insufflé aux populations venues de partout pour être témoins de cette page d'histoire qui s'écrit dans cette contrée si chère au Président Macky Sall. Il fera une halte significative pour réitérer sa confiance aux Habitants qui, à leur tour, le remercieront du choix porté sur deux des leurs pour la proximité relationnelle et l'accomplissement loyal du travail attendu d'eux.

Jour et nuit Diako et Kassé se sont concertés pour ratisser large et leurs maisons respectives ont été les lieux de convergence de tous ceux qui portent le Président dans leur coeur ou adhèrent à sa vision d'un Sénégal Émergent.

Dr. Anta Sarr Diako, venue de Dakar pour épauler son mari, a ravi la vedette en ajoutant un supplément d'âme à cette symphonie. Assurément, Sinthiou Moggo a tous les atouts pour se distinguer...