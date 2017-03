Macky Sall à Ourossogui: "N'en déplaise à ceux qui considèrent que je suis en campagne déguisée, je continuerai de parcourir le Sénégal "

Depuis le début de la tournée économique de Macky Sall, des voix ne cessent de s'élever pour dénoncer ce qu'elles appellent une campagne déguisée. Sauf que c'est le cadet des soucis du président de la République; si on se fie à une déclaration faite en marge de la cérémonie de lancement des travaux de reconstruction de la RN 2 devant entre Ndioum et Ourossogui et Bakel.



Ses tournées économiques sont souvent caricaturées par ses détracteurs. Et la dernière en date dans trois régions du nord du Sénégal n'a pas échappé à la règle. En effet, d'aucuns trouvent qu'en lieu et place d'une visite économique, Macky Sall est en train de battre campagne en perspective des prochaines joutes électorales. Mais pour le président de la République, "mes détracteurs devront prendre leur mal en patience". "N'en déplaise à ceux qui considèrent que je suis en campagne électorale permanente, je continuerai de parcourir le pays", a assuré Macky Sall.



"Vraiment je n'arrive pas à comprendre ce que les gens veulent. Si je voyage hors du pays, ils ont des récriminations or si je fais des tournées au Sénégal, ils disent que je suis en campagne déguisée. Qu'ils me ce qu'ils veulent", a martelé le président de la République. Qui ne s'est pas fait prier pour réitérer qu'il n'est pas un "président dormeur". Macky Sall a fait ces déclarations en marge de la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la RN 2 entre Ndioum, Ourossogui et Bakel.