Macky Sall : « Le Président Barrow va accompagner le Sénégal dans la recherche de la paix en Casamance »

Les Présidents Macky Sall et Adama Barrow ont, en conférence de presse conjointe, indiqué qu’ils feront des efforts communs pour la paix en Casamance. Macky Sall a aussi laissé entendre qu’il faudrait une concertation entre les acteurs pour éviter la déforestation en Casamance.

« La Gambie et le Sénégal sont imbriqués l’un et l’autre ce qui est un cas unique dans le monde. Nous avons l’espoir de remettre la coopération dans la bonne direction. Que ce soit la sécurité, la justice, l’investissement etc.., nous allons travailler d’arrache-pied. Pour ce qui concerne la forêt casamançaise, si nous pouvons organiser le secteur pour éviter la déforestation, si nous pouvons organiser la concertation entre les acteurs, nous pourrons arriver à assainir le secteur ».

« Le Président Barrow va aussi accompagner le Sénégal dans la recherche de paix en Casamance. Nous avons toujours tendu la main à nos frères du MFDC qui ont fait des efforts depuis que je suis là il n’y a pas eu de problème. Il est clair que l’impunité n' est plus de mise et ce qui s’est passé là-bas ne vas plus se reproduire » a dit Macky Sall...