Macky Sall : " La lutte pour la bonne gouvernance doit être une oeuvre continue "

La lutte pour la bonne gouvernance doit être une œuvre continue, a estimé le président de la République, Macky Sall, en soulignant "les progrès" enregistrés par le Sénégal dans ce domaine, depuis son accession au pouvoir en mars 2012.



"C’est un exercice qui doit s’améliorer’’, a-t-il dit de la lutte pour la bonne gouvernance, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa, arrivé à Dakar mercredi en fin de matinée pour une visite officielle de deux jours.au Sénégal.



"On ne peut pas dire que nous avons atteint le niveau maximal (en matière de bonne gouvernance). La lutte pour la bonne gouvernance est une lutte continue (..), nous sommes engagés dans cette voie difficile, qui avance très bien", a-t-il dit.



Macky Sall a rappelé avoir pris en 2012, à son arrivée au pouvoir, une mesure plafonnant les salaires du secteur public à cinq millions de francs CFA au maximum, pour "toutes les institutions et les directeurs des institutions publiques’’ ;



"Nous n’avons pas de problèmes de transparence", a-t-il insisté en mettant en exergue les politiques lancées depuis 2012, visant à renforcer le code d’intégrité des agents de l’administration et du secteur public.