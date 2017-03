Macky Sall : " Il est temps que la saignée sur les routes s’arrête "

Quinze personnes ont perdu la vie ce dimanche sur la route de Richard-Toll. La cause de cette boucherie : l’entrée en collision entre un camion-citerne et un minibus. Ce qui a eu le don d’atterrer le président de la République qui se trouve actuellement à Saint-Louis dans le cadre d’une tournée économique dans les localités du nord.



Dans son discours prononcé à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs initiée sous son magistère, Macky Sall a exprimé sa tristesse.



Le président est d’avis que la ligne rouge a été atteinte et qu’il urge de prendre des mesures draconiennes pour mettre un terme aux accidents, surtout qu'ils découlent souvent de l'oeuvre humaine.



Dans cette optique, le chef de l’Etat a annoncé la tenue prochaine d’un conseil interministériel qui devra se pencher sur les conditions de délivrance du permis aux chauffeurs entre autres préoccupations.