MOUSTAPHA NDIAYE (Apr-Mbacké) : " Nous ne sommes pas à l'abri d'une déculottée en juillet et le Président doit savoir cela! '

Une grogne grandeur-nature​ vient de prendre forme dans les rangs de l'Apr de Mbacké. Le mouvement '' And Falaat Macky '' composé de responsables de la première heure du parti comme Moustapha Ndiaye, Moustapha Bâ, Khabane Touré, Ndèye Tabara Wade, Ndèye Ndoye, Khass Mbaye, Pape Sy etc...étaient en conférence de presse, samedi en début de soirée.



Ces derniers ont décidé d'interpeller le Président de la République sur les risques qu'encourt la mouvance présidentielle par rapport aux élections législatives. Pour Moustapha Ndiaye, porte-parole du jour '' le Chef de l'État est loin de savoir le drame politique que certains leaders locaux sont en train de vivre. Beaucoup d'entre eux sont écartés dans la gestion du parti. Et l'on a eu vent que des gens sont en train de parachuter des personnes et de les imposer au niveau de la liste départementale. S'il n'y a pas de concertations préalables horizontales et verticales, l'irréparable pourrait se produire. Nous avons senti le devoir d'avertir le patron de notre parti et ne pas le laisser à la merci des responsables qui lui cachent la vérité. ''



Il faut dire qu'à Mbacké, la composition de la prochaine liste départementale de Benno Bokk Yakaar suscite une vive tension. Des velléités de vote sanction se font de plus en plus visibles.