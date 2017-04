MOUSTAPHA BOUSSO, RESPONSABLE APR/TOUBA : « Le président Macky Sall doit mettre l’accent sur le social à Touba »

Moustapha Bousso, responsable de l’Alliance pour la République (APR) de Touba, a dit clairement sa pensée sur ce qui pourrait raffermir les relations entre le Président Macky Sall et les populations locales. Au cours d’une rencontre avec ses militants, le marabout-politicien a laissé entendre : « Le Président de la République, Macky Sall, est en train de faire beaucoup de choses à Touba, surtout, en matière de réalisations mais, le manque de visibilité constitue sans aucun doute un obstacle par rapport à cela. Les responsables locaux de son parti n’ont rien fait dans ce sens sur le plan de la communication. C’est la raison pour laquelle, je l’invite à mettre l’accent sur le volet social pour non seulement raffermir ses relations avec les populations de la sainte ville de Touba, mais également permettre à ces dernières d’avoir le sentiment d’être des citoyens à part entière. »

Le responsable « apériste » d’ajouter : « Actuellement, à Touba, nombreux sont les jeunes qui n’ont aucune qualification encore moins de métier. Les femmes aussi n’entendent parler des financements qu'à travers les médias. C’est pourquoi, l’Etat doit les aider à travers des formations et après les financer pour leur permettre de générer des revenus. »

Par ailleurs, Moustapha Bousso s’est félicité de l’excellent travail que le Directeur de cabinet du Chef de l’Etat, Ouamar Youm, et l’ambassadeur itinérant Pathé Diakhaté, sont en train de faire à Touba. A l’en croire, des liens, grâce à eux, sont en train d’être rétablis entre des chefs religieux de Touba et le Président Macky Sall. Auparavant, Moustapha Bousso a exhorté ses militants à aller s’inscrire sur les listes électorales afin de donner la majorité absolue à la mouvance présidentielle au soir des élections législatives.