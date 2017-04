MOUBARACK LO AVOUE : " Le Sénégal n'est pas encore un pays émergé... Les Coréens travaillent 500 h de plus que les Sénégalais '

Auteur du livre '' L'émergence économique des Nations. Définitions et mesures '', Moubarack Lô est d'avis que le Sénégal est potentiellement un pays qui peut émerger. Toutefois, l'on est encore loin , selon lui, de cette émergence. Il l'a fait savoir au cours de l'émission '' Grand Jury '' de ce dimanche dont il était l'invité. L'économiste Sénégalais confie sans détours que le Sénégal n'est pas encore un pays qu'il peut appeler émergé. '' Sur 115 pays classifiés, le Sénégal était autour des 75. On n'a pas encore atteint le rythme de croisière '' dit-il, avant de structurer les indicateurs de mesure de l'émergence en question. '' Pour qu'un pays puisse être désigné émergé, il faut une croissance rapide mais durable. Le palier que vous atteignez, que vous puissiez le maintenir sur 10,15 ou 20 ans. La croissance doit aussi être diversifiée. Enfin, le pays doit être acteur des échanges mondiaux. ''

Invité à justifier le retard accusé par le Sénégal vis-à-vis de la Corée, Moubarack Lô n'ira guère chercher loin. '' Les pays n'obtiennent que les fruits de leur labeur. La Corée a beaucoup plus travaillé que le Sénégal. Les Coréens travaillent 500 heures de plus que les Sénégalais... ll nous manque la discipline. La discipline c'est de faire un plan, de l'exécuter et de ne pas s'en dévier. ''