MOTION : L'association des Maires du Sénégal (AMS) soutient le maire Bamba Fall

Le Bureau de l’Association des Maires du Sénégal (AMS) s’est réunie en session ordinaire les 14 et 15 janvier 2017 à Saly Portudal.

L’AMS a retenu le principe d’une solidarité vis-à-vis de tous les Maires en situation de délicatesse personnelle, ou dans le cadre de leurs missions.

A cet effet, et au regard de l’épreuve que traverse notre collègue Bamba FALL, Maire de la Médina à Dakar, le Bureau de l’AMS lui exprime sa compassion et son soutien moral dans ces moments difficiles.

Sans interférer sur la procédure judiciaire en cours à son encontre, l’AMS souhaite qu’il fasse l’objet d’un traitement qui préserve sa dignité de Maire, et que tous ses droits soient respectés.



Fait à Saly Portudal, le 15 janvier 2017