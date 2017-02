MORT DU JEUNE OUMAR EN FRANCE : Le beau-père écroué

Le beau-père du jeune Oumar, cet adolescent sénégalais de 15 ans, décédé d’un arrêt cardiaque après avoir été battu vendredi soir à Vitry (France) a été mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et écroué. Ce Sénégalais de 36 ans avait expliqué aux policiers qu’il avait voulu infliger une correction au fils de sa compagne car il n’allait « plus à l’école ».

C’est notamment ce que les investigations qui démarrent devront établir. De même que la présence ou non à l’appartement de la mère au moment où Oumar a reçu la « correction » ce soir - là. Cette dernière, hospitalisée après les faits tous comme les autres enfants — les deux petites sœurs d’Oumar et des jumeaux de 11 mois nés de la nouvelle union — n’a pu être que partiellement entendue.