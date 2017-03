MORT DE SAMPANDING DRAME : "Les autorités sénégalaises doivent ouvrir sans délai une enquête

Les autorités sénégalaises doivent ouvrir sans délai une enquête indépendante et impartiale sur la mort de Sampanding Dramé survenue le vendredi 24 mars à la suite d’une course- poursuite avec les agents des eaux, forêts et chasses à Karantaba, dans la région de Sédhiou, ont déclaré des organisations de droits humains sénégalaises.



Selon les informations disponibles, le défunt revenait de la chasse le jeudi 23 mars 2017 quand les agents des eaux, forêts et chasses ont voulu l’interpeller. Il s’en est suivi une course-poursuite au cours de laquelle Sampanding Dramé aurait été blessé et déposé au poste de santé de Karantaba. Il est décédé dans des circonstances non encore élucidées.



Le certificat de genre de mort conclut que Sampanding Dramé serait décédé d’une mort non traumatique avec une absence de plaie sur l’ensemble du corps, absence de fracture et d’écoulement sanguin au niveau des orifices naturels.



La version d’une mort naturelle avancée par le médecin est contestée par les membres de la famille qui demandent qu’une autopsie soit faite.



Nous exhortons les autorités à ouvrir une enquête indépendante et impartiale afin d’établir les circonstances exactes de la mort de Sampanding Dramé et de prendre les mesures qui s’imposent.







Ont signé :

​

Me Assane Dioma Ndiaye - LSDH

Sadikh Niasse – RADDHO

Seydi Gassama, Amnesty International Sénégal