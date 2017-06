MOR SECK (Ex-Dg Anamo) : ' Si Macky gagne les législatives à Touba, il passera au premier tour lors de la présidentielle 2019 '

Le comportement de Touba, ou plutôt des populations de Touba, est fortement attendu lors des prochaines élections législatives. Il est clairement établi que la mouvance Présidentielle et son chef attachent un prix fort à la victoire dans l'agglomération. Cette victoire passera, inéluctablement, selon Mor Seck, ancien directeur général de l'Anamo, par une jonction des forces en présence. Venus répondre à son invite pour un '' ndogou-débat'', plusieurs responsables de l'Apr ont d'un commun accord, décidé d'enterrer les haches de guerre, en commençant par accepter '' sans condition '' la liste proposée par le Président Macky Sall pour la députation au niveau départemental. ''



Pour Mor Seck, '' quels que soient les noms qui sortiront, tout le monde devra applaudir et se mettre au travail. Car, précise-t-il, si le Président Macky Sall gagne les élections législatives à Touba, il passera dès le premier tour à la prochaine Présidentielle. '' Selon le responsable politique toujours, '' les leaders locaux sont conscients des enjeux de cette joute électorale et sont engagés à taire les querelles de chapelle. '' Lui et ses camarades se féliciteront du choix des têtes de listes national (Mahammed Boun Abdallah Dionne) et départemental de Benno Bokk Yakaar (Cheikh Abdou Bali) et de l'apport de Pathé Diakhaté.