MONDIAL 2018 : Doublé de Ronaldo avec le Portugal, les Bleus font le boulot face au Luxembourg

Avec une ouverture du score signée André Silva et un doublé de Ronaldo, les champions d'Europe se sont offert un succès crucial pour conforter leur 2e place de ce groupe B avec 12 points, et reléguer leur adversaire du jour à cinq longueurs. Surtout, les hommes de Fernando Santos continuent de mener la chasse à la Suisse, restée sur un sans-faute en battant la Lettonie (1-0) plus tôt dans la soirée afin de conserver la tête de la poule avec 15 points.



Pas de problème pour les Bleus



Les Bleus, rejoints temporairement au classement en fin d'après-midi par la Suède (4-0 contre le Belarus), ont repris ensuite leurs distances avec désormais 13 points, devant donc les Suédois (10) et la Bulgarie (9), qui a battu les Pays-Bas (7). Grâce à un doublé de Giroud et un penalty de Griezmann, la route pour la Russie se précise un peu plus, même si, après le match amical de prestige contre l'Espagne mardi au Stade de France, il y aura un sommet à bien négocier, le 9 juin en Suède.