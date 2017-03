MONDE RURAL : Réalisation de 251 forages pour l’accès a l'eau potable

Le chef de l’État Macky Sall est attendu ce dimanche à Ngouffatt dans la commune de Léona à Louga. Il doit y présider la cérémonie de lancement du PUDC-I2AE, un projet du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement qui vise la réalisation de 251 forages, 181 châteaux d’eau, plus de 1.000 kilomètres de réseau et 900 borne-fontaines. D'ici 2018 le monde rural doit non seulement avoir accès à l'eau potable, mais verra aussi les points d'eau se rapprocher de ses populations, selon le directeur de l'OFOR.