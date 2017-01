MODY GUIRO À MBACKÉ : " Les travailleuses domestiques ont droit à un repos hebdomadaire légal '

La journée de solidarité entre les travailleurs et travailleuses de l'économie informelle, dont la tenue a été décalée de quelques jours, a été célébrée ce samedi à Mbacké. Une occasion saise par Mody Guiro pour rappeler l'impérieuse nécessité de défendre les travailleurs. Le secrétaire général de la Cnts de prendre en guise d'exemple les employés de maison qui ne bénéficient généralement jamais du repos hebdomadaire légal instituée par la législation nationale et internationale.



Il insistera sur la nécessité de se syndiquer et de tendre vers la formalisation. C'est à ce seul prix, dit-il, que les syndicats parviendront efficacement à honorer les revendications dont le droit à la sécurité et à la protection sociales et à des soins de qualité. Le secteur informel compte 5 milions de personnes au Sénégal et génèrent 60/% du Pib.



La cérémonie a réuni les responsables syndicaux de la Cnts des quatorze régions du Sénégal avec notamment la présence de Marième Sakho Dansokho , Mamadou Morane Guèye etc...