MODOU LO - LAC DE GUIERS 2 : Le choc aura lieu à Léopold Sédar Senghor le 28 janvier

«Nous sommes tombés d’accord pour organiser le combat Modou Lô - Lac de Guiers 2 le 28 janvier au stade Léopold Sédar Senghor. »La nouvelle est du promoteur Pape Abdou Fall. L’affiche a été officialisée hier dans les locaux du Comité national de gestion de la lutte où se tenait une rencontre entre le promoteur Pape Abdou Fall et les deux camps.Prévu le 16 juillet dernier, le gala a été reporté au 29 octobre en raison de l’incident de Demba Diop qui avait causé la mort de 8 personnes et une centaine de blessés. Un deuxième report est acté à l’issue d’une visite conduite par les ministres de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, et des Sports, Matar Ba.« Ce combat m’a coûté beaucoup d’argent. C’est vraiment difficile mais il faut s’en remettre à la volonté divine. Je salue l’esprit de dépassement des lutteurs, aucun d’entre eux ne m’a pas créé des ennuis. Aujourd’hui, tout est rentré dans l'ordre : nous avons à disposition le stade Léopold Sédar Senghor et le ministère (Matar Ba) va prendre toutes les charges concernant l’aménagement. Je vais juste gérer le volet sécurité », explique le patron de PAF Productions.Manager de Lac 2, Mohamed Ali prie pour que tout se passe bien cette fois-ci. « L’attente a été longue mais on rend grâce à Dieu ».Son homologue, Biram Gningue reste sur la même lancée : « Nous saluons d’abord l’engagement du CNG. Ce n’était pas facile de préparer un tel combat pendant plus d’un an. Même s’il faut reconnaître que c’est indépendant de la volonté du promoteur. On ne peut rien devant un cas de force majeure. Maintenant qu’ils ont choisi la date du 28 janvier, à notre niveau, nous sommes d’accord sans aucune contrainte. » La clarification est en ligne de mire et les amateurs espèrent que les protagonistes feront mieux que le nul du 4 avril 2011.