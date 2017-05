MOBILISATION POLITIQUE : ENCORE ABDOU KARIM SALL CASSE LA BARAQUE À ORKADIÉRÉ ( IMAGES )

Parrain de la cérémonie de clôture de l'école de base de son village d'origine d'Orkadiéré, Abdou Karim SALL a été accueilli comme un roi, à son arrivée sur les lieux, avec sa forte délégation venue de Dakar, par ses parents, camarades de parti et simples inconditionnels. Le DG de l'ARTP vient encore montrer à tout le monde qu'il sait mobiliser partout des foules, et selon ses partisans, "beaucoup mieux même que Manko Taxawu Sénégal, cette coalition constituée pourtant de plusieurs partis politiques". Pour rappel, le même jour, l'opposition avait convié ses partisans à une manifestation politique à Dakar. Mais aux yeux des souteneurs d'Abdou Karim SALL, "à lui seul, leur mentor a battu à plates coutures les opposants de Manko". Parce que "du point de vue de la mobilisation, il n'y avait même pas photo entre les deux manifestations. Et cela est édifiant". Bref, Abdou Karim SALL est un grand "draineur de foules". Et il vient de la prouver à nouveau dans son village natal d'Orkadiéré (Fouta) avec une forte mobilisation des seins. Vénus récupérer le DG de l'ARTP et sa caravane à l'entrée du village, plusieurs milliers d'habitants d'Orkadiéré leur ont réservé un accueil exceptionnel en mobilisant comme jamais ; et mieux, sur une procession de plus de deux kilomètres pendant plus d'un tour d'horloge. "Une mobilisation et une animation inédites jamais réservées à un leader politique dans ce petit terroir du département de kanel (région de Matam)", selon les témoignages que nous avons recueillis sur place. "En réalité, nous ne l'avons vu que lors de la tournée économique de S.E.M. Macky SALL dans le Fouta. Et à dire vrai, là aussi, c'était grace aux partisans de Demba SALL (nom donné à Abdou Karim SALL au village)", nous a confié un curieux visiblement neutre politiquement. L'un dans l'autre, tout s'est bien déroulé sous une chaude animation et une ambiance des grands jours. Tout cela pour dire que celui que certains analystes politiques surnomment le “double lion” de Mbao et d’Orkadiéré a encore cassé la baraque dans son village d'origine. S'adressant à ses parents d'Orkadiéré, le Coordonnateur de l'APR Mbao leur dira ceci : "Mobilisez-vous comme un seul homme. Allez tous retirer vos cartes d'électeurs et donnez au Président Macky SALL une majorité éclatante au soir des législatives à venir et aussi un second mandat présidentiel dans 2 ans". Et cela ne semble guère entrer dans l'oreille d'un sourd. Envoyé spécial de Dakar Actu à Orkadiéré.