MISE AU POINT : Augustin Tine réfute toute démission de Conseiller de l'APR à Thiès

​Dans un article publié lundi 20 février 2017, portant sur la vie politique dans le département de Thiès, il est écrit que "des conseillers municipaux de l'APR à Notto , Tassète et Bayakh ont rejoint le camp des centristes pour travailler aux côtés du Président de l'UCS. Abdoulaye Baldé leur a accordé une audience au cours de laquelle des objectifs ont été fixés".

​A la lecture de cet article, il est clairement établi que la volonté de semer la confusion et le doute dans l'esprit des militants de l'Alliance pour la République habite les auteurs de ces informations dénudées de tout fondement.

​Aucun Conseiller (municipal ou départemental) portant les couleurs marron et beige de l'APR n'a rallié l'UCS de Monsieur Abdoulaye Baldé dans les communes précitées, Notto, Tassète et Diender (Bayakh) en l'occurrence.

​C'est tout de même curieux de constater que pas une seule fois, les noms des conseillers supposés démissionnaires de l'APR, n'ont été cités.

​Cependant, depuis les dernières élections locales de juin 2014, l'APR a enregistré une adhésion massive de militants qui s'est traduite par deux victoires éclatantes consécutives ( le référendum et le HCCT).

La configuration actuelle du paysage politique dans le département de Thiès ne fait l'ombre d'aucun doute : la suprématie de l'APR est une réalité incontestable grâce au leadership du président Macky SALL.