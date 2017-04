MINUAD et MINUSCA : Le Sénégal envoie deux contingents aux Nations Unies

Ils sont 140 officiers et sous officiers pour chaque unité. Celle du 8 ème contingent d’unité de gendarmerie mise à la disposition de l’opération hybride Union Africaine - Nations Unies au Darfour et celle du 3ème contingent d’unité de soutien à la protection de la minusca. La remise de l’emblème national s'est faite en présence du Haut commandant de la gendarmerie nationale. Leurs missions contribuer au maintien de la paix et de la sécurité au sein de la MINUAD et de la MINUSCA