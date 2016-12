MICHAEL SCHUMACHER : 3 ANS APRÈS SON TERRIBLE ACCIDENT DE SKI, OÙ EN EST L'ANCIEN CHAMPION DE F1 ?

Triste anniversaire. Pour la troisième année d'affilée, et tant que leur champion n'ira pas mieux, le 29 décembre est un jour très particulier pour les fans et les proches de Michael Schumacher. Car c'est juste avant le passage entre 2013 et 2014 que la vie du septuple champion de Formule 1 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004) a basculé en Savoie, alors qu'il profitait de sa retraite (il a définitivement raccroché les volants en 2012) et de sa famille. Depuis, l'onde de choc de ce terrible accident, qui a plongé Schumi dans le coma pendant de longs mois, a eu un écho mondial et les moindres nouvelles venant du clan de l'ancien pilote sont scrutées de toute part.Mais en l'absence d'informations précises, on sait juste qu'il poursuit une convalescence longue et douloureuse dans son domicile suisse depuis septembre 2014, ce sont surtout les rumeurs plus ou moins sordides qui rythment l'actualité du blessé. Et lorsque ces dernières vont trop loin, elles donnent parfois lieu à une prise de position de Sabine Kehm, sa manager, qui s'attelle à tenter de protéger le clan Schumacher de la pression médiatique. Ainsi, en septembre dernier, alors que le journal allemand Bild venait d'affirmer que l'ancien Ferrari ou Mercedes pouvait "à nouveau marcher", c'est l'avocat de la famille qui est monté au créneau pour démentir et expliquer que Schumi ne peut en fait même pas "se tenir debout seul".Un million d'euros pour des photos volées de Schumi...Reste que ce point médical contraint n'a pas fait cesser les spéculations autour de l'état de santé du malade. Ni même mis fin aux tentatives cupides de certains à tenter de tirer profit du drame vécu par Michael Schumacher et les siens. Ainsi, il y a encore quelques jours, le ministère public d'Offenbourg, dans le Bade-Wurtemberg (Allemagne) devait expliquer ceci : "Une personne inconnue aurait secrètement proposé à des rédactions des photos de Michael Schumacher (apparemment allongé sur son lit, ndlr), violant sa plus stricte intimité, contre de fortes sommes d'argent". Une somme d'un million d'euros est d'ailleurs évoquée, même si, pour l'instant, aucun média ne semble vouloir prendre le risque de les acheter puis de les publier, ce qui l'exposerait inévitablement à des poursuites judiciaires.Beaucoup moins glauque, car lancé par le clan de l'ancien pilote, Michael Schumacher, ou plutôt son "esprit combatif", a fait son apparition sur Facebook (en novembre) puis Twitter (en décembre), via la création de comptes ces dernières semaines. Le but étant pour les proches du convalescent de revenir sur certains éléments de la carrière du champion de F1 mais surtout de "répandre la conviction que renoncer n’est pas une option", a précisé Sabine Kehm. Avec un seul leitmotiv : Keep fighting.