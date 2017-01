MEURTRE DU SÉNÉGALAIS PAPE THIAM AUX USA : L'étau se resserre autour des deux auteurs du crime

Sale temps aux Etats-Unis pour Rico Lovings (19 ans) et Quintin Lewis (18 ans) soupçonnés d'avoir tué notre compatriote Pape Thiam suite à un vol qui a mal tourné. Les faits s'étaient déroulés le 16 novembre 2014 à Newburg.

En effet, le parquet a réussi à décrocher deux témoins qui ont été formels : les deux mis en cause sont bien les meurtriers de notre compatriote. D'après l'un des témoins, les deux assassins présumés ont abordé le taximan sénégalais en pleine circulation en lui proposant de lui vendre un téléphone de marque IPhone.

Lorsque notre compatriote a baissé sa vitre, Quintin Lewis a sorti son flingue exigeant que Pape Thiam lui donne sa recette. Lorsque notre compatriote a refusé, Quintin qui était avec Rico, l'a tout simplement abattu avant que les deux criminels ne prennent la fuite. Le procès se poursuit avec la présence massive au tribunal de la famille et des amis de Pape Thiam.