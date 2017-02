MEURTRE DU JEUNE ÉTUDIANT MAROCAIN : Le LSDH condamne avec fermeté la recrudescence des agressions mortelles au Sénégal

​La Ligue Sénégalaise des Droit Humains (L.S.D.H), condamne avec fermeté la recrudescence des agressions et toutes formes de violences entrainant la perte de vies humaines constatées quotidiennement au Sénégal.

La dernière en date concerne un Etudiant Marocain assassiné dans des conditions lâches dans la nuit du samedi au dimanche dernier.

La L.S.D.H appelle l’Etat du Sénégal à accélérer le processus de recrutement de policiers en grand nombre annoncé et la dotation de moyens matériels suffisants et adéquats aux forces de défense et de sécurité afin d’assurer la sécurité des Sénégalais et des Etranges vivant au Sénégal.







Fait à Dakar, le 26 Février 2017

Le Président



Maitre Assane Dioma NDIAYE