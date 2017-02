MEURTRE D'UN CONCESSIONNAIRE A YARAKH : Pape Mor Djité risque la prison à perpétuité

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 9 mai 2011. Selon le journal La Tribune, ce soir-là , le nommé Pape Mor Djité qui s'activait dans le milieu de la vente de véhicule d'occasion avait calé un rendez-vous d'affaires avec un certain Boutèye Kounta Ndiaye.

Ce dernier qui est concessionnaire avait été contacté par l'accusé pour l'achat d'un véhicule de luxe pour le compte d'un ressortissant de la Guinée-Bissau du nom de Viviano Lima. Les deux parties avaient accordé leur violon sur une Porsche Cayenne à 20 millions Cfa en lieu et place d'une Range Rover à 30 millions Cfa.

Dans cette affaire, La Tribune révèle que Pape Mor Djité jouait le rôle d'intermédiaire entre Boutèye Kouta Ndiaye et Viviano Lima. Pour s'assurer que le véhicule proposé était en bon état, il a pris langue avec son mécanicien attitré au niveau de l'ancienne piste de l'aéroport.

Mais puisque ce dernier tardait à se présenter sur les lieux, Pape Mor Djité a invité le concessionnaire Boutèye Kounta Ndiaye chez lui à Yarakh. Une fois que ce dernier a franchi le seuil de l'appartement de son hôte où vivaient des ouvriers et autres individus à l'apparence suspecte, le concessionnaire a voulu dégainer son pistolet.

Pape Mor Djité ayant eu peur, selon sa version des faits, s'est emparé d'une barre de fer pour assommer Boutèye Kounta Ndiaye d'un violent coup. Ndiaye qui est tombé de tout son poids est passé de vie à trépas. Après avoir commis l'irréparable, il a dissimulé le corps dans deux gros sachets plastiques avant de câbler son ami Talla Diassé. Ce dernier qui se trouvait à Thiès a vite rappliqué sur le lieu du crime. C'est sur ces entrefaites que le corps a été acheminé en catimini dans la capitale du Rail pour une sépulture sommaire à bord d'un véhicule loué pour la circonstance.

Entre temps, le présumé meurtrier du concessionnaire s'est engouffré dans la Porsche de sa victime pour tenter de rallier la Guinée-Bissau après un arrêt à Mbacké.

Comme un crime n'est jamais parfait, il a été victime d'une crevaison en pleine nuit à Kounkané. C'est dans cette zone frontalière avec la Guinée-Bissau que son allure suspecte a attiré l'attention des gendarmes. Ces derniers après un interrogatoire sommaire, l'ont cravaté.

C'est ainsi qu'il a été conduit manu minitari à Thiès pour y être entendu avant d'être conduit à Dakar où la Dic a hérité du dossier.

Soumis au feu roulant des redoutables limiers de cette division de la police judiciaire, il est vite passé aux aveux en déclarant avoir tué accidentellement un concessionnaire du nom de Boutèye Kounta Ndiaye. Dans la foulée, il a indiqué que le corps de ce dernier a été acheminé à Thiès avec l'aide d'un ami du nom de Talla Diassé.

Les policiers-enquêteurs se sont transportés sur les lieux pour la reconstitution des faits. C'est ainsi qu'ils ont pu retrouver le corps du pauvre concessionnaire qui était en état de décomposition avancée quelque cinq jours après les faits. Au même moment, ils ont réussi à interpeller Talla Diassé.

L'affaire qui avait défrayé la chronique en son temps, a été enrôlée et jugée dans la nuit du 7 au 8 février dernier en présence de la veuve du défunt. Cette dernière qui est toujours sous le coup du choc, a souligné les yeux embués de larmes que son mari devrait se rendre la nuit de son assassinat aux Usa pour la cérémonie de graduation de leur fille. Mais, hélas, dira-t-elle, le destin tragique en a décidé autrement.

L'accusé qui a regretté son acte, a maintenu à la barre de la Chambre criminelle la déposition qu'il avait faite à l'enquête préliminaire. Malgré les effets de manche de son avocat dont la requête concernant l'annulation de la procédure a été rejetée, le parquet a requis à son encontre la prison à perpétuité.

Quant à son acolyte, le sieur Talla Diassé, le maître des poursuites a demandé à la Chambre criminelle de le condamner à 10 ans de prison après confusion des peines, pour recel de cadavre et non dénonciation de crime.

Ce procès qui s'est tenu de minuit à 4 heures du matin a été finalement mis en délibéré à la date du 21 février prochain.