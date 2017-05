MERCI JEAN KARIM POUR VOTRE POINT DE VUE CRITIQUE SUR LE PRIX MACKY SALL ( Par Maodo Maliick Mbaye Représentant du CIRID en Afrique)

En escale à Paris en provenance de Genève après le panel organisé au Palais des nations unies autour du thème " Prix Macky Sall pour le Dialogue : une contribution pour la stabilité du continent africain" , j'ai eu l'unique et ultime occasion de vous rencontrer sur recommandation d'un ami commun. C'était lors d'un après-midi pluvieux du mois de Mars dernier sur les Champs-Élysés . Vous avez été ponctuel et précis avec une mise juste et élégante . Sur notre seul sujet de discussion ( le Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique institué par le CIRID) vous avez été clair net et sans ambages. " Mon cher ! C'est une excellente idée qui vient à son heure pour l'Afrique . Cependant un prix de ce genre gagne du crédit par trois éléments essentiels : l'organe initiateur , le parrain et le ou les récipiendaires . Sans quoi il est difficile voir impossible de mobiliser à ce stade les grands médias autour du concept . Vous avez résolu les deux premières parties de l'équation concernant votre organisation qui est respectée dans la Genève internationale . Le parrain du Prix à savoir le Président Macky Sall est bien respecté dans son domaine et il doit savoir qu'il incarne un grand espoir pour le continent. C'est une très lourde responsabilité pour lui . A présent il vous reste une autre paire de manches c'est à dire le profil des récipiendaires qui sont désignés annuellement . Quant à moi je vous confirmerai lors de votre prochain passage à Paris ma présence à Genève lors de la cérémonie officielle de remise du Prix prévue en Septembre prochain" . Voici les derniers mots que vous m'avez adressés . De vous j'ai retenu après cette rencontre de moins d'une heure le souvenir d'un homme profondément attaché à l'Afrique et à son futur mais aussi un esprit phosphorescent et libre . Que Dieu aie pitié de votre âme . Votre existence n'aura pas été vaine



MERCI JKF