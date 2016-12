MÊME RAPPELÉ À DIEU - Ousmane Sow s’invite à l’Élysée

Dans sa déclaration à la presse dans le cadre de la visite officielle du Président Sall à Paris, François Hollande a cité Ousmane Sow comme étant un trait d’union entre le Sénégal et la France, deux pays qui entretiennent des relations amicales et historiques. D’emblée, le regretté sculpteur, s’est invité à l’Elysée où les deux Chefs d’Etat sortaient d’un tête-à-tête.



Hollande de témoigner : « Je sais combien il avait représenté. Je l’avais même décoré à l’occasion de ma visite au Sénégal ». Il annonce, en passant, une coopération de nature culturelle. « Et là, nous alors porter ensemble, c’est vous qui en êtes à l’initiative, une coopération entre le musée du Quai-Branly et le Centre culture majeure que vous voulez faire à Dakar », conclura François Hollande, à ce propos.