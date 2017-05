MEGA MEETING A BAMBILOR : Oumar Gueye réconcilie Ndiagne Diop et Mamadou Sall Diop

La Commune de Bambilor était hier le poin de convergence des militants APR du département de Rufisque et particulièrement de la zone des 4 C (Sangalkam, Bambilor, Jaxay et Niague-Tivaouane Peul). Ces inconditionnels de l’APR sont venus répondre à l’appel du Ministre et Maire de Sangalkam, Oumar Gueye. Ce méga meeting a été une occasion pour reconcilier le Maire de Bambilor Ndiagne Diop et son frère de parti Mamadou Sall Diop. Venu représenter le Président Macky Sall, le Ministre Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat, Oumar Youm a magnifié cette forte mobilisation avant de lancer un appel à ses camarades pour une unité des coeurs gage d’une victoire certaine aux prochaines législatives.

Quant au Maitre de Sangalkam, il a d’abord énuméré les réalisations du Plan Sénégal Emergent avant d’annoncer que suite aux instructions du Président de la République, les travaux du boucle de Déni vont bientôt démarrer. En ce qui concerne les élections législatives, il soutient que le département de Rufisque compte donner la majorité à l’APR avec 95%.