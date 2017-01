MEETING DE MAMOUR DIALLO À LOUGA - Trente mille personnes attendues, tous les maires invités

Papis Camara, chargé de la communication du mouvement '''Dolly Macky '' est formel. '' Pas moins de 30 000 personnes répondront présent, ce dimanche, au meeting de ralliement à la mouvance présidentielle du mouvement '' Dolly Macky '' créé et piloté par Mamour Diallo.



Joint au téléphone, le responsable politique confie que le directeur des domaines a fini de mobiliser l'ensemble des populations du département de Louga et de la commune privilégiant celles qui étaient frustrées ou qui avaient choisi de rester insensibles à la chose politique. Les zones les plus reculées ont été visitées et sensibilisées. Elles sont engagées à adhérer au mouvement, à soutenir Mamour Diallo pour la réélection du Président Macky Sall '' , dira-t-il en substance.



Subséquemment à l'appel à l'unité lancé par le Chef de l'État lors de sa visite auprès du Khalife Omarien à la veille du ziar annuel, Papis Camara signale que tous les responsables au niveau local ont été invités. ''Mamour était déjà dans la dynamique de travailler la main dans la main avec tous les responsables de l'Apr et de la mouvance. C'est pourquoi il a appelé le maire de Louga et l'ensemble des autres maires du département à venir prendre part au meeting''. Notre interlocuteur de confirmer que le meeting sera présidé par le Premier ministre Mahammed Dionne.