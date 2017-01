MEETING DE MAMOUR DIALLO À LOUGA - L'avenue de la Gare trop exiguë pour contenir le monde

Mobilisation exceptionnelle réussie par le mouvement '' Dolly Macky '' ce dimanche à Louga. Au moment où ces lignes sont écrites, l'avenue de la gare qui longe l'hôtel de ville est remplie de monde. Elle peine même à contenir la foule qui est venue assister au meeting de ralliement à la mouvance présidentielle de Mamour Diallo. L'objectif de 30 000 personnes n'est pas loin d'être atteint. Comme annoncé Aminata Mbengue Ndiaye est venue à la tête d'une forte délégation tout comme le président du conseil départemental Amadou Mberry Sylla. Le maire de la ville Moustapha Diop est arrivé aux environs de 17h 40 minutes au niveau de la tribune . Des groupes incessants de personnes continuent d'affluer. Des bousculades sont notées de part et d'autre. Les projections risquent d'être bouleversées. Au rythme où vont les choses, on est bien parti pour dépasser le timing précédemment établi et qui était de tout boucler avant 19 heures. Les organisateurs regrettent de n'avoir pas organisé le meeting au stade municipal.